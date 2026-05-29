Ярмарка в русских традициях: День защиты детей в норильской Башне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 мая в преддверии Дня защиты детей в Норильске в ОКЦ Башня пройдёт семейный праздник «Ярмарка в русских традициях».
Программа праздника будет интересной и познавательной как детям, так и взрослым.
Организаторы объединили семь этажей в единое интерактивное пространство, чтобы показать традиции через игру и творчество.
Праздник стартует на первом этаже. Здесь гостей встретят коробейники с леденцами- «петушками» и зазвучат народные песни в исполнении учеников школы искусств. Самых смелых и сильных будет ждать бой с медведем — шуточная борьба с аниматором в мягком костюме косолапого. Любители фольклора смогут принять участие в квесте по мотивам русской народной сказки «Репка». Старты команд запланированы на 12:10, 12:40, 13:20 и 13:50. Самые юные участники команд получат призы.
На втором и четвёртом этажах развернутся мастер-классы по созданию деревянных брелоков, кокошников и цветочных костюмов. Для мам — урок макияжа в русском стиле от профессионального визажиста. Здесь же будет работать фотозона оформленная в духе русского народного праздника: расписные элементы хохломы и яркие традиционные костюмы.
В 13:00 и 14:00 на пятом этаже студенты колледжа искусств проведут мастер-классы по народным танцам: желающие освоят хороводный шаг, несложные перестроения и ритмику.
На седьмом этаже прошедших квест ждёт чаепитие с баранками и розыгрыш суперприза от партнёра события — компании «Золото севера».
Организаторы приглашают всех к 12 часам.
Мероприятие бесплатное, без регистрации.
Событие проводится в рамках акселератора «Башня PRO.События» при поддержке Фонда целевого капитала «Наш Норильск».
