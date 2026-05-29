Ярмарка в русских традициях: День защиты детей в норильской Башне

Праздник стартует на первом этаже. Здесь гостей встретят коробейники с леденцами- «петушками» и зазвучат народные песни в исполнении учеников школы искусств. Самых смелых и сильных будет ждать бой с медведем — шуточная борьба с аниматором в мягком костюме косолапого. Любители фольклора смогут принять участие в квесте по мотивам русской народной сказки «Репка». Старты команд запланированы на 12:10, 12:40, 13:20 и 13:50. Самые юные участники команд получат призы.