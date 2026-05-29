Как подготовиться к отпуску летом: какие обследования пройти и сдать анализы перед поездкой

Летом хочется думать о билетах, море, даче, платье для ужина и нормальном сне без будильника. Но отпуск легко портят не только задержки рейсов. Иногда всё ломает зубная боль, скачок давления, отит после бассейна, аллергия или хроническая болезнь, которая решила выйти на сцену именно в поездке. Поэтому перед отдыхом не нужно проходить всех врачей подряд. Достаточно заранее проверить то, что реально может помешать поездке. Life.ru рассказывает, какие обследования стоит пройти перед отпуском и как подготовиться без паники.