Движение в центре Хабаровска ограничат на выходных

В краевой столице в предстоящие выходные пройдут масштабные мероприятия: фестиваль «Счастливый Хабаровск», Крестный ход и марш парад духовых оркестров XIV Международного военно музыкального фестиваля «Амурские волны», сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В связи с мероприятиями будет ограничено движение транспорта в центре города. Схема движения региональных маршрутов изменится. Расписание краевых автобусов уточняйте в диспетчерской КГКУ «Хабаровскуправтодор» (тел.: 91 80 26). Информация о корректировке городских маршрутов размещена на сайте Администрации Хабаровска, а также доступна в диспетчерской МБУ «ХМНИЦ» (тел.: 45 00 56).
