Медведи в Хабаровском крае не дают скучать: «патрулируют» улицы, кладбище и воинские части

Напоминаем, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдения Правил поведения в местах обитания амурского тигра, а также правил поведения при встрече с медведем.