Медведи в Хабаровском крае не дают скучать: «патрулируют» улицы, кладбище и воинские части

C 22 по 28 мая управлением охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с дикими животными, сообщает пресс-служба Управления.
22 мая — бурый медведь визуально замечен на ул. Кедровой рп. Лососина Советско-Гаванского муниципального округа. Проводится мониторинг данной особи бурого медведя.
22 мая — гималайский медведь визуально замечен на территории воинской части, расположенной на 69-ом километре автотрассы Хабаровско-Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском муниципальном районе. Проводится мониторинг данной особи медведя.
24 мая — медведица с тремя медвежатами неоднократно замечалась в окрестностях с. Нижнетамбовское Комсомольского муниципального округа. Проведены беседы с администрацией по хранению и своевременному вывозу бытовых отходов, проводится мониторинг данной особи бурого медведя.
26 мая — бурый медведь замечен работником ритуальной службы на территории кладбища г. Советская Гавань. В ходе проверки информации обнаружено разрытое медведем захоронение, а также останки человека. Сотрудниками Управления был вызван наряд полиции для составления материала. Проводятся мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов (медведей) в районе данного кладбища.
27 мая — бурый медведь визуально замечен в с. Вятское Хабаровского муниципального района. Проводится мониторинг данной особи бурого медведя.
27 мая — бурый медведь визуально замечен в рп. Лососина Советско-Гаванского муниципального района. Проводятся мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов (медведей).
Напоминаем, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдения Правил поведения в местах обитания амурского тигра, а также правил поведения при встрече с медведем.