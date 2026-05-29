«Сложно говорить по-русски»: дочь Урганта рассказала о переезде в Москву

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе недавно переехала из США в Россию. В YouTube-шоу #безфильтров она рассказала, что на данный момент проходит адаптацию.
— Мне правда сложно говорить по-русски, потому что всю сознательную жизнь я читаю на английском, записываю и разговариваю на английском. И вот сейчас я приехала в Россию в сентябре, пытаюсь читать книги на русском и как-то развивать свою речь, чтобы я звучала более грамотно, — поделилась девушка.
Сейчас Кикнадзе работает в Москве креативным директором. Несмотря на это, она все еще хочет вернуться обратно в США и сделает это, как только решится проблема с рабочей визой.
— Почему вернулась в Москву? У меня закончилась студенческая виза. Ждать визу на работу надо месяцев шесть, а сидеть там и просто тратить деньги на жилье и бытовые вещи не имело смысла. Но я вернусь в Америку в ближайшее время. Хочу в Америку, хочу в Европу, везде хочу, — добавила она.
До этого также стало известно, что падчерица Ивана Урганта встречается с 25-летним российским рэп-исполнителем Сергеем Дмитриевым, известным под псевдонимом 9mice.