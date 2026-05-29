Москвичи могут обратиться за сохранением записей городских камер видеонаблюдения

«По статистике, наиболее востребованными видеоматериалы оказались при инцидентах, связанных с порчей имущества: в прошлом году зафиксировано более 12,5 тыс. таких обращений. Практически столько же запросов — порядка 12,4 тыс. — поступило от горожан, желавших прояснить обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. Это почти 70% от общего количества заявок за 2025 год», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения столичного ДИТ Алексей Корников, слова которого приводит пресс-служба.
Как добавили в ведомстве, городская система видеонаблюдения включает в себя более 300 тыс. камер, которые установлены во дворах и на подъездах, в общественных пространствах, зданиях органов власти и на других объектах.
Записи с камер используют при расследовании 70% правонарушений в Москве. Кроме того, городскую систему видеонаблюдения используют 95% сфер управления городом.
«С помощью записей с камер правоохранительные органы могут восстановить детали ДТП, прояснить обстоятельства порчи имущества или подтвердить факт хищения. Также видеоматериалы могут стать значимым доказательством в суде. За 12 лет горожане обратились за сохранением видеоархива более 345 тыс. раз», — уточнили в пресс-службе ДИТ.
Доступ к файлам
По умолчанию видеозаписи хранятся на серверах от 5 до 30 дней в зависимости от типа камеры. Но в случае какого-либо происшествия жители могут продлить срок хранения материалов, чтобы правоохранительные органы могли использовать их в качестве доказательной базы по делу.
Для этого достаточно позвонить на горячую линию по номеру
Там подчеркнули, что записи с камер во дворах и на подъездах хранятся пять суток, а в общественных местах — не более 30. Если за это время архив никто не запросит, он автоматически удалится. Узнать, где именно установлены городские видеокамеры, можно на портале открытых данных по ссылке: data.mos.ru.