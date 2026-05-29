ЦЭ и ЦТ по государственным языкам пройдут в Беларуси

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ) по белорусскому или русскому языку пройдут сегодня в Беларуси, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

ЦЭ будут сдавать 11-классники, а тестирование пройдет для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.

Экзамен по белорусскому языку напишут сегодня более 10,4 тысяч выпускников, а по русскому языку — свыше 48,6 тысяч. Тестирование по белорусскому языку пройдут более 2 тысяч абитуриентов, а по русскому — почти 14,3 тыс.

Испытания пройдут в 144 пунктах по всей стране и начнутся одновременно в 11:00.

На ЦЭ и ЦТ нужно взять с собой паспорт (документ, удостоверяющий личность) и пропуск, гелевую или капиллярную ручку только с черными чернилами, а также простой калькулятор — но только на итоговые испытания по физике или химии.

Категорически запрещено проносить в аудиторию такие гаджеты, как телефоны, смарт-часы, фитнес-браслеты (кроме медицинских устройств). Также запрещено брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты, справочники, транспортиры, логарифмические линейки и циркули тоже лучше оставить дома.

Что касается правил поведения в аудитории, то во время проведения экзаменов и тестирования запрещено разговаривать, списывать, подсказывать, меняться местами. Также нельзя фотографировать задания, трогать бланк после команды «время вышло» и забирать тесты и черновики с собой.