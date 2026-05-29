«От души»: Кошкина и ее мама подставили Авериных в «Сокровищах императора»

Телезрители обсуждают поведение актрисы Яны Кошкиной и ее мамы Марго на шоу «Сокровища императора». В прошлой серии артистка оскорбила гимнасток Дину и Арину Авериных за то, что те не взяли Олимпийское золото. В новой серии конфликт продолжился.
Как пишет Starhit, во время чайной церемонии между командами снова поднимется тема взаимоотношений. Так, Аверины обвинили Кошкиных в желании отомстить.
— "В нашей семье категорически не допустимы такие слова как месть. А когда такие молодые девчонки кидаются такими громкими словами — мне кажется, что у них не совсем что-то доброе внутри. Не припомню, чтобы хоть раз внутри мы друг другу мстили, воевали, — заявила в ответ Кошкина.
Ведущая Ольга Бузова напрямую спросила у Кошкиных, пытались ли они усложнить участие в проекте Авериным.
— Мы не то что пытались, мы это сделали. Мы достали свиток, в котором выпало разделение. И решили отдать его (…) очень неожиданно, конечно, но Голубым. Это не месть, это было от души, — ответили Кошкины.
До этого Арина Аверина получила травму во время участия в шоу «Сокровища императора». Между участниками двух команд произошел конфликт.
Во второй серии нового сезона этого шоу ведущий Михаил Галустян впервые в истории программы нарушил правила и пошел самостоятельно проходить испытание, поскольку его взяли «на слабо».