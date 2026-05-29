В Красноярском крае 19 территорий получат финансирование в поддержку адаптивной физкультуры

По итогам проведенного конкурса среди территорий региона распределили более 22 миллионов рублей из краевого бюджета. Благодаря финансовой поддержке в 19 муниципальных округов поступят микроавтобусы, спортивные снаряды, игровой инвентарь, костюмы и обувь. По результатам конкурсного отбора 16 территорий получат субсидии размером от 300 до 800 тысяч рублей на приобретение специализированного спортоборудования, инвентаря и спортивной формы для организации занятий физической культурой и спортом среди жителей с ограниченными физическими возможностями. В перечень оборудования входят специально разработанные тренажеры, спортивное оборудование и тренировочные конструкции, подходящие людям с особыми потребностями. Среди закупаемого инвентаря — различные спортивные принадлежности, специальная одежда и обувь, адаптированная для нужд спортсменов-инвалидов. Для трех муниципальных округов — Енисейского, Рыбинского и Шарыповского — приобретут микроавтобусы для перевозки людей с инвалидностью. Специализированный транспорт будет оборудован всеми необходимыми приспособлениями. Глава региона Михаил Котюков поставил задачу: развивать массовый спорт, создавать доступную среду и равные возможности для всех жителей региона. Реализация программы, направленной на обеспечение условий для активного образа жизни людям с ограниченными возможностями здоровья, является важным шагом в этом направлении. Такие меры поддержки открывают новые перспективы для развития адаптивного спорта в территориях региона, — отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов. Отметим, что поддержка адаптивной физкультуры — один из инструментов для достижения целей федеральной госпрограммы «Спорт России» по вовлечению к 2030 году в регулярные занятия спортом не менее 70% россиян.