На «Морском конгрессе» представили инновационные разработки для судостроения

Генеральный конструктор Национального исследовательского центра ДВФУ Олег Братухин отметил, что в последние десятилетия Россия строила суда преимущественно по проверенным временем, но устаревшим иностранным проектам, что консервирует технологическую отсталость отечественного флота и национальной экономики. Национальный исследовательский центр ДВФУ предложил вернуться к полноценному исследовательскому проектированию и созданию собственных инновационных решений с использованием отечественного оборудования и материалов с высоким уровнем локализации. Так, ключевой разработкой центра является запатентованная носовая оконечность «DolphinBow».