На «Морском конгрессе» представили инновационные разработки для судостроения

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представил на «Морском конгрессе» передовые разработки для создания конкурентоспособного флота во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ДВФУ.
«Уникальные отечественные разработки для возвращения лидерства России в проектировании и строительстве высококонкурентного морского флота уже создаются в Дальневосточном федеральном университете. Национальный исследовательский центр научно-технического обеспечения создания российского флагманского флота ДВФУ обладает ноу-хау, опытом и инновационными решениями, способными преодолеть многолетнее технологическое отставание, возникшее из-за копирования зарубежных проектов», — говорится в сообщении.
Генеральный конструктор Национального исследовательского центра ДВФУ Олег Братухин отметил, что в последние десятилетия Россия строила суда преимущественно по проверенным временем, но устаревшим иностранным проектам, что консервирует технологическую отсталость отечественного флота и национальной экономики. Национальный исследовательский центр ДВФУ предложил вернуться к полноценному исследовательскому проектированию и созданию собственных инновационных решений с использованием отечественного оборудования и материалов с высоким уровнем локализации. Так, ключевой разработкой центра является запатентованная носовая оконечность «DolphinBow».