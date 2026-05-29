Более 80 БПЛА сбили в Ростовской области при массированной ночной атаке ВСУ

Девять районов Ростовской области атаковали беспилотники ночью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 мая ВСУ массированно атаковали Ростовскую область: сбито более 80 БПЛА. Об этом утром рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

— Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА, — написал глава региона.

Воздушному нападению подверглись девять муниципальных районов, среди которых Каменский, Миллеровский, Морозовский и Тацинский. По предварительным данным властей, информация о пострадавших гражданах и возможных разрушениях инфраструктуры пока не поступала.

Напомним, около шести часов утра пятницы на территории Ростовской области официально сняли режим опасности. Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова подтвердила отбой угрозы применения беспилотных аппаратов.

