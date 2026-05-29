Ракета-носитель компании Джеффа Безоса взорвалась при запуске

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, взорвалась во время наземных испытаний на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Видео опубликовало NASA в X.
Blue Origin проводила испытание перед запланированным четвертым запуском ракеты, который должен был состояться в ближайшие недели и вывести на орбиту спутники интернет-сети Amazon Leo, уточняет TechCrunch.
Blue Origin в X сообщила о произошедшем. «Во время сегодняшнего огневого испытания произошла аномалия. Весь персонал находится в безопасности. Мы предоставим дополнительные обновления по мере поступления новой информации», — говорится в сообщении.
Безос в X написал, что пока слишком рано говорить о первопричине.
«Мы восстановим все, что необходимо восстановить, и вернемся к полетам», — сказал Безос, добавив, что «оно того стоит».
