Россиянам рассказали о схеме мошенничества через поддельные сайты государственных ресурсов

Мошенники используют поддельные сайты, копирующие официальные государственные ресурсы для обмана россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.
Злоумышленники имитируют сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу, чтобы убедить жертву об «официальности» своего звонка. На поддельном сайте мошенник сообщает якобы свой номер сотрудника, где показываются вымышленные данные, подразделение и должность якобы сотрудника организации.
Отмечается, что ранее похожий сценарий уже встречался на поддельном сайте под видом Минцифры.
