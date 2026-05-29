Алкоголь запретят продавать в центре Екатеринбурга в День России

«Определить, что в соответствии со статьей 5−1 закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ “О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области” с 10:00 до 15:00 12.06.2026 не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина», — говорится в постановлении главы города Алексея Орлова.
В Историческом сквере каждый год проводится мероприятие под названием «Хором славим Россию и город!». Музыкальные коллективы из Екатеринбурга, объединившись с тысячами горожан, под сопровождение духового оркестра исполняют песни, которые с детства любимы многими.
ЕАН писал, что во время проведения фестиваля мотокультуры «Движение» в центральной части Екатеринбурга также ограничат продажу спиртных напитков. Запрет будет действовать с 08:00 до 23:00 в период с 5 по 7 июня. Розничная продажа спиртного будет запрещена в границах улиц Б. Ельцина — 8 Марта — Ленина — Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — пер. Красного — Челюскинцев.
