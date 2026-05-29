В красноярском детском саду открыли сенсорный парк с бронзовым сусликом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В детском саду № 277 Советского района Красноярска открыли сенсорный парк для малышей.

Источник: НИА Красноярск

Новое пространство создано для того, чтобы дети могли познавать мир через ощущения, развивать мелкую моторику, координацию движений и воображение. При обустройстве парка сотрудники детского сада использовали экологичные материалы, в первую очередь натуральное дерево.

Для воспитанников подготовили несколько тематических зон. На «Тактильной тропе» дети смогут ходить по природным покрытиям из песка, гальки и древесной коры. В «Зоне текстур» установлены деревянные панели и элементы с разной фактурой, которые помогают изучать свойства материалов на ощупь.

В «Игровых модулях» размещены конструкции для перебирания, сортировки и вращения деталей. Они направлены на развитие мелкой моторики. В «Музыкальной роще» дети смогут создавать первые мелодии с помощью инструментов из натурального дерева, а в «Уголке спокойствия» — наблюдать за растениями и безопасно знакомиться с природой.

Особым героем сенсорного парка стал суслик — часть художественно-образовательного проекта «Суслики в городе К». Имя для него еще выбирают. Среди предложенных вариантов — Садик, Чувстик, Королек, Сеня, Дружок, Кроха, Шустрик, Хвостик, Счастливчик, Орешек и Тиша.

Фигурку суслика высотой 30 см выполнила старший воспитатель детского сада Наталья Шартон. Она отлита из гипса и окрашена акриловыми красками под старинную бронзу, сообщили в главном управлении образования Красноярска.