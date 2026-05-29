«Питался рыбой и вел себя как цапля»: в Аргентине открыли новый вид динозавра, который жил 70 млн лет назад

Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра Kank australis. Он похож на цаплю и обитал 70 млн лет назад на юге Патагонии в Аргентине. Об этом сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology.
Ученые смогли описать Kank australis благодаря обнаруженным останкам: зубам, позвонкам и костям пальцев. Все это палеонтологи нашли недалеко от города Эль-Калафате в южной провинции Санта-Крус.
«Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину», — говорится в исследовании.
