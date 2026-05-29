В Аргентине открыли новый вид похожих на птиц динозавров

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Палеонтологи из Аргентины и Японии обнаружили в южноамериканской стране окаменелости ранее неизвестного хищного динозавра, жившего около 66 млн лет назад. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.
Останки ящера, получившего имя Kank australis, были найдены в провинции Санта-Крус. Этот двуногий хищник относится к семейству уненлагий, представители которого обладали схожим с птицами анатомическим строением. Динозавр весом около 27 кг имел характерные приподнятые когти на ступнях и конические зубы, отличавшие его от велоцирапторов, обитавших в Северном полушарии. Название вида отсылает к мифологии индейцев теуэльче.
«Описание Kank australis важно по нескольким причинам. Прежде всего, мы добавляем новый вид динозавра-уненлагия — семейства, которое слабо представлено в палеонтологической базе, поскольку их кости очень изящны и хрупки, что затрудняет их сохранность», — приводит портал слова одного из авторов исследования Матиаса Мотты.
Находка подтверждает связь между древней фауной Патагонии и Антарктиды, где ранее также были найдены следы уненлагий. Результаты научной работы опубликованы в издании Journal of Vertebrate Paleontology.