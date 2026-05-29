В Аргентине открыли новый вид похожих на птиц динозавров

Останки ящера, получившего имя Kank australis, были найдены в провинции Санта-Крус. Этот двуногий хищник относится к семейству уненлагий, представители которого обладали схожим с птицами анатомическим строением. Динозавр весом около 27 кг имел характерные приподнятые когти на ступнях и конические зубы, отличавшие его от велоцирапторов, обитавших в Северном полушарии. Название вида отсылает к мифологии индейцев теуэльче.