Бочаров: украинский БПЛА убил 60-летнего рабочего завода в Волжском

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочарров заявил о гибели человека в результате.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочарров заявил о гибели человека в результате сегодняшней ночной атаки БПЛА на регион.

— По уточненной информации в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима к сожалению есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший — в доме по ул. Вершинина. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, — заявил глава региона.

Также в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все очаги ликвидированы.

Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий.

