В Красноярске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Красноярске в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.

По его данным, дорожная авария произошла в пятницу утром на улице Партизана Железняка. По предварительной информации, 26-летний водитель Toyota перестраиваясь не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе.

«После чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения. В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции.