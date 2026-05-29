Милиция обнародовала самые популярные схемы мошенников в Беларуси. Подробности БелТА рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Миноблисполкома Павел Строк.
По его словам, самым основным и массовым способом хищения денег у белорусов является схема, в которой аферисты отравляют сеансовый код, пароль. Он может быть от банков, операторов сотовой связи, «Белпочты». После этого поступает звонок от лжеправоохранителя, который начинает запугивать белорусов. Итог — декларирование и потеря денег.
Павел Строк обращает внимание на еще одну схему мошенников. Она состоит в массовой рассылке сообщений об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения:
— Ключевой момент, которым пользуются злоумышленники, — использование таких слов, как «ГИБДД», «Дорожная полиция Беларуси», «Государственная служба автомобильного надзора», «Контроль дорожного движения Беларуси».
В указанной схеме, подчеркивает Строк, ключевым аспектом является время, которое дают аферисты. Чаще всего, это три часа на принятие решение. Затем белорусы переходят по ссылке, вводят номер своей карты, имя владельца, трехзначный код на обороте, и деньги сразу же списываются.
Также милиция фиксирует рассылку сообщений с просьбой проголосовать или же принять участие в каком-то благотворительном проекте. В указанном случае белорусы, переходящие по ссылке, теряют доступ к своему аккаунту, а все контакты из их телефонной книги попадают к мошенникам.
— Изучив переписку с тем или иным объектом, он совершает сильные манипуляции: обращается к контактам с просьбой перевести денежные средства, — поясняет начальник управления.
Наблюдается схема с вымогательством, когда злоумышленники блокируют iPhone белорусов. Суть схемы состоит в том, что злоумышленники просят выйти из своего аккаунта в iCloud и перейти в другой.
— Как только он переходит в чужой iCloud, его мобильное устройство блокируется с дальнейшим предложением родителям выплаты денежных средств, — подчеркивает Павел Строк.
Названная схема может работать и через такой «крючок» — когда под предлогом входа в iCloud указывают потерю телефона. Из этой аферы вытекает еще одна — Fake, когда белорусы могут потерять доступ к аккаунту Telegram.
— Когда, к примеру, злоумышленники изучают список ваших контактов и понимают, что один из них — ваш директор. Делается фейковая страничка этого директора и направляется сообщение из разряда декларирования денежных средств, — уточняет начальник управления по противодействию киберпреступности.
Ранее белорус и еще 16 человек попались на мошенничестве с жильем и кредитными картами в Италии.
Тем временем в Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке.
А еще милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты.