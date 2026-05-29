Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нашли вредителей в 3,4 тоннах ананасов и зелени из Китая

В лаборатории в салате и кабачках обнаружили западного цветочного трипса, а в ананасах — червеца Комстока.

Специалисты Россельхознадзора остановили ввоз заражённых овощей и фруктов из Китая. На складе «Агротерминал-Таможня» проверили партии салата, кабачков и ананасов общим весом 3,4 тонны.

В лаборатории в салате и кабачках обнаружили западного цветочного трипса, а в ананасах — червеца Комстока.

Это опасные карантинные вредители. Для человека они безопасны, но могут уничтожить до 80% урожая.

Владельцу заражённой продукции выдали уведомление о необходимости принять меры. Овощи и фрукты обработали разрешёнными препаратами, безопасными для людей.