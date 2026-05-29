В Красноярске нашли вредителей в 3,4 тоннах ананасов и зелени из Китая

Специалисты Россельхознадзора остановили ввоз заражённых овощей и фруктов из Китая. На складе «Агротерминал-Таможня» проверили партии салата, кабачков и ананасов общим весом 3,4 тонны.
В лаборатории в салате и кабачках обнаружили западного цветочного трипса, а в ананасах — червеца Комстока.
Это опасные карантинные вредители. Для человека они безопасны, но могут уничтожить до 80% урожая.
Владельцу заражённой продукции выдали уведомление о необходимости принять меры. Овощи и фрукты обработали разрешёнными препаратами, безопасными для людей.