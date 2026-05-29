Осенние холода нахлынули на Москву минувшей ночью

Минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до значений, характерных для второй половины сентября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.
Цитируем синоптика:
«Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила +5,2 [градуса], на Балчуге +6,4, в Строгине +5,1, Тушине и Бутове +4,8. Обычно так свежо бывает во второй половине сентября», — написал Тишковец.
В Подмосковье было ещё холоднее: в Шаховской температура опустилась до +2,9, в Волоколамске до +3, в Солнечногорске и Можайске до +3,8 градуса — это уже характерно для первой половины октября. Самые низкие показатели ночью зафиксировали в Костромской области (до −0,7) и Ярославской области (до +0,9). Синоптик добавил, что в субботу ночью ожидается схожий температурный режим, а затем температура начнёт медленно расти.