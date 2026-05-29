В Коминтерновском районе Воронежа восстановили водоснабжение после аварии на водоводе

Специалисты «РВК-Воронеж» завершили ремонтные работы на улице Лизюкова рано утром 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 29 мая в пресс-службе мэрии Воронежа сообщили о завершении ремонтных работ на водоводе, расположенном на улице Лизюкова в Коминтерновском районе. Специалисты «РВК-Воронеж» устранили повреждение, и водоснабжение потребителей было полностью восстановлено.

Что произошло накануне.

Напомним, вечером 28 мая подача воды была временно прекращена для проведения аварийно-ремонтных работ. Без ресурса остались жилые дома на 12 улицах Коминтерновского района. В связи с этим местные власти оперативно обнародовали список адресов, где был организован подвоз технической и питьевой воды для граждан.

Как решилась ситуация.

Благодаря оперативной работе ремонтных бригад, повреждение удалось устранить в кратчайшие сроки. В мэрии подчеркнули, что анонсированный ранее подвоз воды не потребовался, так как коммунальщики справились быстрее, чем предполагалось изначально. На данный момент ресурс подается в полном объеме.