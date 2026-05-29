Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор остановил продажи 64,5 миллиона бутылок минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор поручил оператору системы «Честный знак» ограничить продажу 64,5 миллиона бутылок армянской минеральной воды «Джермук» в России. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор поручил оператору системы «Честный знак» ограничить продажу 64,5 миллиона бутылок армянской минеральной воды «Джермук» в России. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что основанием для ограничения продаж стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. Так, в воде выявили превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов, что может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.

В ведомстве отметили, что с начала 2026 года «Честный знак» остановил продажу 38,4 миллиона единиц воды в рознице и онлайне, передает РИА Новости.

22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». В службе пояснили, что эта характеристики продукции не соответствуют информации, которая указана в маркировке.

В конце апреля система маркировки «Честный знак» приостановила продажу минеральной воды «Джермук». В обороте было 338 тысяч бутылок. Причиной остановки оборота стало письмо Роспотребнадзора в связи с нарушениями обязательных требований. Под запрет попала продукция, произведенная 17 февраля и 5 марта.