Роспотребнадзор остановил продажи 64,5 миллиона бутылок минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор поручил оператору системы «Честный знак» ограничить продажу 64,5 миллиона бутылок армянской минеральной воды «Джермук» в России. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что основанием для ограничения продаж стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. Так, в воде выявили превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов, что может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.
В ведомстве отметили, что с начала 2026 года «Честный знак» остановил продажу 38,4 миллиона единиц воды в рознице и онлайне, передает РИА Новости.
22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». В службе пояснили, что эта характеристики продукции не соответствуют информации, которая указана в маркировке.
В конце апреля система маркировки «Честный знак» приостановила продажу минеральной воды «Джермук». В обороте было 338 тысяч бутылок. Причиной остановки оборота стало письмо Роспотребнадзора в связи с нарушениями обязательных требований. Под запрет попала продукция, произведенная 17 февраля и 5 марта.