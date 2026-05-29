Нижегородская молодежь делает выбор в пользу рабочих профессий

Нижегородская молодежь все чаще выбирает рабочие профессии вместо офисной карьеры — к такому выводу пришли аналитики hh.ru.
Среди подростков 14−18 лет в топ самых популярных профессий по итогам 1 квартала 2026 года попали официанты и бариста, упаковщики и комплектовщики, разнорабочие, курьеры и грузчики.
В число самых популярных «белых воротничков» вошли журналисты, менеджеры по продажам, операторы call-центров, администраторы, дизайнеры, учителя и программисты.
Схожая ситуация наблюдается и среди молодых людей 19−30 лет.
«Молодые люди все чаще осознанно выбирают технические и прикладные специальности вместо классической офисной карьеры, — констатирует директор нижегородского филиала hh.ru Жанна Петрунина. — Это подтверждают не только данные по рынку труда, но и результаты нашего опроса. Самым распространенным уровнем образования у молодежи сегодня оказалось среднее специальное — его имеют 36% респондентов».
Напомним, в Нижнем Новгороде стартовал финал чемпионата «Профессионалы».