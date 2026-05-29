Более 40 новых площадок для сбора мусора обустроят в Ленинском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе появится 41 контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов. На реализацию проекта из городского бюджета направлено более 21 млн рублей.
Из них 31 площадку обустроят за счет городского бюджета, еще 10 — в рамках краевой субсидии по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Так, площадки для сбора мусора появятся на улицах Читинская, Рейдовая, Тамбовская, Верхняя, Спортивная, Мичурина, 26 Бакинских комиссаров, Айвазовского, Глинки, Волжская, Ширинская, Шевченко, Волгоградская, Тихий и других адресах района. На каждой предусмотрят бетонное основание, металлические ограждения из профлиста с крышей, а также удобные съезды для вывоза контейнеров.
Работы начнутся в июне, сообщает мэри.