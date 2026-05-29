Эксперт Ожогин объяснил, как «дачный режим» убивает автомобиль

Летний период эксплуатации автомобиля часто воспринимается как лёгкий и безопасный, однако в это время машина сталкивается с повышенными нагрузками, особенно при поездках на дачу. Перегруженный багажник, пыльные дороги, пробки и резкие ускорения негативно влияют на масло, подвеску и тормозную систему, как подчеркнул автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в интервью для «Российской газеты».
Одной из главных проблем при эксплуатации автомобиля в дачный сезон является его перегрузка. Люди перевозят стройматериалы, инструменты, рассаду, бытовую технику и другие вещи, что увеличивает нагрузку на двигатель, трансмиссию и подвеску. В плотном трафике, при подъёме в гору или обгонах моторное масло перегревается и теряет свои свойства, сокращая интервал эффективной работы.
Пыль также негативно влияет на автомобиль, особенно на просёлочных дорогах. Засорившийся воздушный фильтр снижает подачу воздуха в двигатель, увеличивает расход топлива и нагрузку на силовой агрегат. Мелкие частицы пыли ускоряют износ двигателя, поэтому важно своевременно проверять фильтры и проводить диагностику.
Подвеска автомобиля подвергается дополнительной нагрузке из-за увеличенного веса. При движении по плохим дорогам износ амортизаторов, пружин, сайлентблоков и ступичных подшипников ускоряется, что ухудшает управляемость автомобиля.
Тормозная система работает в более тяжёлых условиях при полной загрузке. Требуется больше усилий для остановки, а пробки вызывают перегрев колодок и дисков, ускоряя их износ и снижая эффективность торможения.
Для снижения нагрузки на автомобиль важно соблюдать допустимую массу, регулярно проверять давление в шинах, менять масло и фильтры вовремя, а также осматривать подвеску и тормоза.