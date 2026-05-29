Курский губернатор: арест Васильченко связан с реконструкцией электротранспорта

Накануне вечером пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы объявила, что Басманный районный суд до 25 июля заключил под стражу директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко, которого обвиняют в получении особо крупной взятки за совершение действий, входящих в служебные полномочия (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Следствие считает, что произошло это в период 2021—2022 годов в Курской области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», вскоре сообщение об аресте Александра Васильченко было удалено.