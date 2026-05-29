Улицу Павловича обновят в Хабаровске в ближайшее время

«Дорожную одежду» улицы Павловича в Хабаровске приведут в нормативное состояние. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дорога неоднократно вызывала нарекания у автомобилистов — неровности и выбоины здесь затрудняли движение транспортных средств.
Ко всему прочему, дорога ведет к важному социальному объекту — к краевой клинической больнице им. профессора О. В. Владимирцева.
— К ремонту дороги на участке от Гамарника до Лейтенанта Орлова специалисты уже приступили. Работы здесь стартовали вне очереди и уже в скором времени будут завершены, — проинформировали в городской администрации.
Отметим, что до 31 мая в план ремонта также были внесены участки дорог по улицам Льва Толстого, Синельникова, Сидоренко, Оборонная, Производственная, Бондаря, Запарина, Связная, Чернореченское шоссе и переулок Донской.
Напомним, ранее в Хабаровске провели экстренные работы по ремонту дороги на улице Краснореченской. Из-за нарушения работы старого ливневого коллектора движение пришлось ограничить. Сейчас коллектор уже запущен в работу.