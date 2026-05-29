В Красноярске ко Дню русского языка представят спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 июня в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера Красноярской краевой филармонии пройдет музыкально-литературный спектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери».
Программу ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина представит Красноярский камерный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Михаила Бенюмова. Начало — в 19:00.
В основе спектакля — пушкинская «маленькая трагедия» «Моцарт и Сальери» и один из самых известных сюжетов европейской музыкальной культуры: легенда о гении, зависти и цене бессмертия.
Музыкальную часть исполнит Красноярский камерный оркестр. Художественное слово представят артист Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина Макар Никитин в роли Моцарта и заслуженный артист России Яков Алленов в роли Сальери.
Показ пройдет в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера 4 июня в 19:00.
6+