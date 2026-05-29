В Норильске жителя Иркутской области пытались накормить сосисками с плесенью

Житель Иркутской области столкнулся с неприятным сюрпризом во время поездки на север Красноярского края. В магазине «Зеленая линия» в Норильске мужчина купил две сосиски в тесте, рассчитывая перекусить дома за чашкой чая. Однако вместо аппетитной выпечки он обнаружил плесень.
По словам покупателя, он заметил на продукте следы грибка после первого укуса. Сначала мужчина решил, что это единичный случай, но вторая сосиска тоже оказалась испорченной. С претензией покупатель вернулся в магазин, однако урегулировать ситуацию на месте не удалось.
После безрезультатного разговора с управляющей мужчина обратился в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ведомстве отметили, что реализация испорченных продуктов является грубым нарушением обязательных требований.
«Магазины обязаны строго соблюдать условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем», — заявили специалисты.
По итогам рассмотрения обращения ООО «Рассвет» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
