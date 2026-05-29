Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В колонию строгого режима пытались провезти телефон, карты и наркотики

Сотрудники исправительной колонии № 10 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли доставку в учреждение запрещенных для осужденных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники исправительной колонии № 10 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли доставку в учреждение запрещенных для осужденных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При досмотре автомобиля «КАМАЗ», завозившего в колонию материалы для деревообработки, сотрудники отдела безопасности обнаружили три сотовых телефона, банковские карты, сверток порошкообразного вещества, предположительно наркотического содержания, колоду игральных карт и две зажигалки. Все обнаруженное было спрятано в оборудованных тайниках в кабине.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол, материалы проверки направлены в МО МВД «Чусовской».

Исправительная колония № 10 располагается в поселке Всесвятском Чусовского округа и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 2,3 тыс. осужденных.