В колонию строгого режима пытались провезти телефон, карты и наркотики

Сотрудники исправительной колонии № 10 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли доставку в учреждение запрещенных для осужденных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При досмотре автомобиля «КАМАЗ», завозившего в колонию материалы для деревообработки, сотрудники отдела безопасности обнаружили три сотовых телефона, банковские карты, сверток порошкообразного вещества, предположительно наркотического содержания, колоду игральных карт и две зажигалки. Все обнаруженное было спрятано в оборудованных тайниках в кабине.
В отношении водителя грузовика составлен административный протокол, материалы проверки направлены в МО МВД «Чусовской».
Исправительная колония № 10 располагается в поселке Всесвятском Чусовского округа и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 2,3 тыс. осужденных.