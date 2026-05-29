В колонию строгого режима пытались провезти телефон, карты и наркотики

При досмотре автомобиля «КАМАЗ», завозившего в колонию материалы для деревообработки, сотрудники отдела безопасности обнаружили три сотовых телефона, банковские карты, сверток порошкообразного вещества, предположительно наркотического содержания, колоду игральных карт и две зажигалки. Все обнаруженное было спрятано в оборудованных тайниках в кабине.