Раскрыты потери американцев в конфликте с Ираном: 14 военных баз больше нет

Два американских авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» ушли с Ближнего Востока после военного конфликта с Ираном. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.