Раскрыты потери американцев в конфликте с Ираном: 14 военных баз больше нет

Азизи: два авианосца США покинули Ближний Восток после конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Два американских авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» ушли с Ближнего Востока после военного конфликта с Ираном. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«По нашим оценкам, около девяти тысяч американцев покинули Персидский залив, 14 американских баз были уничтожены, а также более 200 самолетов и летательных аппаратов», — отметил собеседник агентства.

Регион также покинули два американских авианосца: «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд». Последний, как утверждается, ушел под предлогом пожара на борту.

Накануне сообщалось, что иранские военные попытались нанести удары по американскому торговому кораблю в Ормузском проливе. Силы США сбили четыре летевших в направлении судна БПЛА. В ответ американцы атаковали военный объект в Иране.

Также стало известно, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Отмечается, что теперь документ ждет одобрения со стороны лидера Белого дома Дональда Трампа.

