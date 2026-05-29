В Хабаровском крае подвели итоги проверки капремонта

Комиссия из представителей главного управления регионального госконтроля, общественного совета, Фонда капремонта и управляющих организаций оценила качество капитального ремонта в четырёх многоквартирных домах Хабаровска. По трём из них отремонтирована кровля, по одному — фасад, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В доме № 7 на улице Краснореченской (возраст — около 60 лет) заменили стропильную систему и кровельное покрытие, обновили вентиляцию и водостоки. Аналогичные работы проведены в доме № 66 на улице Союзной. В доме № 6 на улице Королёва крышу переустроили с плоской на скатную.
Ремонт фасада в доме № 40 на улице Краснореченской включает замену межпанельных швов, окраску фасада, ремонт отмосток и водосточной системы. Завершение работ запланировано на конец лета.
В 2025 году капремонт выполнен в 267 МКД края (130 — в Хабаровске). На 2026 год запланированы строительно монтажные работы в 85 домах и разработка проектно сметной документации для 141 объекта. Основные виды работ — ремонт лифтов, кровель, фасадов и инженерных систем.
Гарантийный срок капремонта — пять лет. При обнаружении дефектов жильцы должны сначала обратиться в управляющую организацию и к Региональному оператору. Если вопрос не решается, следует направить обращение в главное управление.
