Сколько лет работали Кирилл и Мефодий над славянской азбукой?

Кирилл и Мефодий жили в IX веке и были выходцами из греческого города Солунь (ныне Салоники). Они происходили из образованной семьи, получили блестящее образование.
В 863 г. они отправились в Моравию с целью просветить славянские народы. Вот здесь братья и создали глаголицу — первый славянский алфавит. Они переводили на глаголицу церковные книги, обучали людей грамоте. Работа заняла более трёх лет.
Позже ученики Кирилла и Мефодия разработали кириллицу — алфавит, который сегодня лежит в основе таких языков, как русский, болгарский, сербский, белорусский и десятках других.
День памяти святых Кирилла и Мефодия был установлен Русской православной церковью в 1863 году. В советское время его не отмечали, но в 1986 году его возродили советские учёные-слависты.
С 1991 г. праздник официально вошёл в государственный календарь как День славянской письменности и культуры в России. Он отмечается также в Болгарии, Сербии, Северной Македонии, Беларуси, Чехии и Словакии.