Диетолог назвала безопасную дозу сухофруктов в день

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, сколько сухофруктов можно съедать без вреда для здоровья. По словам специалиста, для полезного перекуса достаточно одной-двух горстей в день.
Как отметила врач, сухофрукты являются концентрированным продуктом, который сохраняет практически все полезные вещества свежих плодов, включая витамины, минералы, растительные волокна и антиоксиданты. Однако вместе с этим в них содержится большое количество сахаров, поэтому злоупотреблять таким лакомством не стоит, особенно людям, склонным к набору лишнего веса.
Маргарита Королёва пояснила, что при правильной сушке при температуре 60−65 градусов плоды сохраняют калий, магний, железо и медь, необходимые для работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для кроветворения. Кроме того, растительные волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение и обеспечивают длительное чувство сытости. Благодаря этому сухофрукты могут стать удобным перекусом для людей с активным образом жизни.
При покупке стоит обращать внимание на внешний вид: сухофрукты не должны быть слишком липкими, а также иметь признаки плесени или порчи. Состав продукта рекомендуется изучать на упаковке или уточнять у продавца.
По словам врача, одна-две горсти сухофруктов по питательной ценности сопоставимы примерно с двумя свежими плодами, однако их калорийность значительно выше из-за высокой концентрации сахаров, сообщает «Время Н».