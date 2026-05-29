В Красноярске обнаружили 3,4 тонны зараженных фруктов и овощей из Китая

В Красноярске предотвратили ввоз 3,4 тонны зараженной продукции (салат, кабачки, ананасы). Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, в результате лабораторных исследований в овощах и фруктах нашли опасных вредителей — червеца Комстока и западного цветочного трипса.
Партии прибыли в наш регион из Китая. Предпринимателю, осуществившему ввоз продукции, выдали уведомление о необходимости принятия мер. В итоге зараженный товар обработали разрешенными к применению препаратами.
Справка:
Червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая.
Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасное насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.