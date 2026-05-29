Воронежские волонтеры спасли крошечного бельчонка, брошенного детьми

Борьба воронежских защитников дикой природы за жизнь крошечного бельчонка шла всерьез и без гарантий. Малыша передали в «Сердце леса» неделю назад, и состояние у него было критическое. Женщина с ребенком гуляла во дворах недалеко от парка Танаис. Она заметила, как компания детей принесла что-то к кустам, положила в траву и ушла. Мама подошла проверить — и нашла кроху. Маленького, раненого и совершенно беспомощного. Об этом сообщили добровольцы в своем сообществе в ночь на 29 мая.