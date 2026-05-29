СК начал проверку после ДТП в Красноярске, где пострадали восемь человек

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Следственные органы организовали проверку по факту ДТП в Красноярске, где столкнулись Toyota и автобус, в результате которого пострадали восемь пассажиров, сообщает региональный главк СК РФ.

Краевой главк МВД сообщал в пятницу о том, что на улице Партизана Железняка 26-летний водитель Toyota, перестраиваясь, не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе, и устроил ДТП.

«По данному факту следственным отделом по Советскому району города Красноярска… организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей”, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, восьми из них была оказана медицинская помощь.