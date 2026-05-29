Нижегородцам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными

Из-за предстоящих длинных выходных в честь Дня России, выплаты пенсий за июнь в России будут произведены досрочно. Об этом заявил Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передаёт ТАСС.
Нилов пояснил, что Социальный фонд заблаговременно осуществит все необходимые выплаты, включая пенсии, до 11 июня включительно. Это стандартная практика, аналогичная ситуации с январскими выплатами, которые в прошлом году были перенесены на декабрь из-за новогодних праздников.
Обычно пенсии начисляются гражданам в период с 12 по 15 число каждого месяца. Однако в 2026 году эти даты совпадут с выходными и праздничными днями, связанными с Днем России, что и стало причиной досрочного перечисления выплат.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, нижегородцев ожидают ещё три короткие рабочие недели в 2026 году.