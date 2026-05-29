Житель Хабаровского края пойдёт под суд за кражу лодки трёхлетней давности

В Нанайском районе 41-летнего жителя села Дубовый Мыс будут судить за кражу надувной лодки у односельчанина. Плавсредство пропало ещё в 2023 году, но хозяин долго думал, что оно просто отвязалось и уплыло по реке, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В начале мая мужчина обратился в полицию и рассказал, что увидел у соседа лодку, очень похожую на его пропавшую. Стоимость плавсредства оценили более чем в 22 тысячи рублей. До исчезновения владелец каждый день оставлял лодку на берегу протоки Гассинская и привязывал её верёвкой.
Полицейские проверили информацию и установили, что к пропаже причастен 41-летний местный житель. По данным следствия, больше двух лет назад он заметил на берегу привязанную лодку без присмотра, отвязал её и унёс домой, чтобы пользоваться самому. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу.
Расследование уголовного дела о краже завершено, материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. До приговора он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.