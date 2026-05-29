VII фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» пройдет в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. VII ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» охватит 11 городов России, в том числе, Красноярск и Железногорск.
В исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Мосенкова оживут незабываемые мелодии из культовых произведений «Союзмультфильма». Вместе с оркестром выступят талантливые солисты: заслуженный работник культуры Красноярского края Виталий Осипов, заслуженный артист Красноярского края Андрей Луговской и Анастасия Кабанова. В программе концерта прозвучат всеми любимые композиции из таких мультфильмов, как «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Катерок», «Летучий корабль», «Пёс в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и многих других, сообщает Культура24.
Фестиваль направлен на популяризацию отечественной анимации и академической музыки среди широкой аудитории. Формат мультконцерта позволяет юным зрителям познакомиться с оркестровым звучанием в доступной и комфортной для восприятия форме, а взрослым — вновь пережить атмосферу знакомых с детства сюжетов. Такое сочетание способствует формированию интереса к музыкальному и культурному наследию страны.
2 июня фестиваль пройдет во Дворце культуры города Железногорска, 3 июня — в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.
0+