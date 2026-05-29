VII фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» пройдет в Красноярском крае

В исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Мосенкова оживут незабываемые мелодии из культовых произведений «Союзмультфильма». Вместе с оркестром выступят талантливые солисты: заслуженный работник культуры Красноярского края Виталий Осипов, заслуженный артист Красноярского края Андрей Луговской и Анастасия Кабанова. В программе концерта прозвучат всеми любимые композиции из таких мультфильмов, как «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Катерок», «Летучий корабль», «Пёс в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и многих других, сообщает Культура24.