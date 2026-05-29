До 3 дней. Минздрав предложил новые правила выдачи больничных

Минздрав России предложил ограничить первичный больничных до трех дней для тех, кто четыре раза за полгода признавался нетрудоспособным.
По проекту приказа, после трех дней решение о продлении или закрытии листа принимает врачебная комиссия. Врачи оценят результаты обследований и необходимость госпитализации.
Такая мера направлена на контроль частых случаев временной нетрудоспособности, — пишет Life. Ограничение не затронет уход за больным членом семьи, беременность, лечение социально значимых заболеваний и диализ, — уточняют в Минздраве. Также правило не коснется пациентов стационаров и случаев карантина.
