Китайские двигатели вытеснили нижегородские разработки

Российские производители судовых двигателей пока не могут конкурировать с китайскими брендами Henan, Weichai и Zichai, которые заняли рынок после ухода европейских компаний. Как сообщает «Коммерсантъ», отечественные разработки для сухогрузов RSD59, лайнеров PV300 и судов на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» остались невостребованными. Об этом представители заводов и Российского классификационного общества заявили на международном транспортном форуме в Нижнем Новгороде.