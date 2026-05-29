Китайские двигатели вытеснили нижегородские разработки

Российские производители судовых двигателей пока не могут конкурировать с китайскими брендами Henan, Weichai и Zichai, которые заняли рынок после ухода европейских компаний. Как сообщает «Коммерсантъ», отечественные разработки для сухогрузов RSD59, лайнеров PV300 и судов на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» остались невостребованными. Об этом представители заводов и Российского классификационного общества заявили на международном транспортном форуме в Нижнем Новгороде.
В сложной ситуации оказалось нижегородское АО РУМО, которое возродило производство линеек 6ЧН22/28 и РУМО 535, а также предлагало проект промышленной сборки китайских двигателей Zichai для нужд завода «Красное Сормово». На текущий момент у нижегородского предприятия полностью отсутствуют заказы по судовому направлению. Похожая ситуация сложилась у Коломенского и Ярославского заводов — их предложения были отклонены конструкторскими бюро из-за долгосрочных договоренностей с пулом азиатских поставщиков.
Эксперты отмечают, что российские двигатели, полностью соответствующие требованиям локализации, обходятся заказчикам вдвое дороже китайских аналогов. При этом темпы реального импортозамещения и объемы государственной поддержки сильно отстают от потребностей рынка. В то же время представители судостроительных заводов подчеркивают, что серийные отечественные агрегаты необходимой мощности (около 1,3 тыс. кВт) пока технологически не готовы к массовой эксплуатации.
