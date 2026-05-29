Почему в Хабаровске нет пляжей, где разрешено купаться

Финальный совет, который дают в МЧС, прост и суров одновременно: вода — это не та среда, в которой человек может жить и находиться без риска. Это опасная для человека стихия, и относиться к ней нужно без безрассудства и неоправданных рисков. Во время выездов с детьми — не спускать с них глаз, потому что опасная ситуация может произойти за доли минуты, и взрослый просто не успеет среагировать. Воздержаться от употребления алкоголя у водоемов. Не купаться в необорудованных местах, где есть водовороты, сильное течение и неизвестный рельеф дна. Не прыгать с причалов и конструкций в воду — никто не знает, что скрывается под поверхностью. И не забывать, что Амур — река, на которой происходят паводки, и вода может скрывать конструкции, способные нанести тяжелые травмы.