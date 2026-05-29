Почему в Хабаровске нет пляжей, где разрешено купаться

Конец мая в Хабаровске — время, когда город окончательно прощается с остатками весенней прохлады и начинает жить по летнему ритму. Скоро столбик термометра перевалит за тридцать, асфальт раскалится, и тысячи горожан потянутся к воде. Кто-то поедет на карьеры, кто-то — на дачные острова, кто-то просто спустится к Амуру с полотенцем и надеждой освежиться. Но у этой ежегодной тяги к воде есть обратная сторона: печальная статистика, которая каждое лето пополняется новыми именами. Почему в Хабаровске до сих пор нет оборудованных пляжей, чем опасен Амур даже для опытных пловцов и как спасти тонущего человека, не погибнув самому, разобрался hab.aif.ru.
11 жизней за сезон.
Цифры, которые приводят в управлении по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска, не оставляют места для иллюзий. За теплый сезон 2025 года на водных объектах города погибли 11 человек. Годом ранее — 9, рост составил 22%. Среди погибших — один ребенок, и это особенно страшно, потому что в 2024 году детей в этой статистике не было вовсе.
Основные причины гибели не меняются годами: купание в запрещенных местах, алкогольное опьянение и недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых. Три фактора, которые по отдельности опасны, а вместе создают смертельный коктейль.
«Гибнут люди разного возраста. Это могут быть и пожилые люди, и дети, и взрослые. Это могут быть отдыхающие, но, к сожалению, бывают у нас в летний период и происшествия с рыбаками, которые во время рыбной ловли попадают в несчастные случаи и также погибают. Четкой градации по возрастным критериям нет», — констатирует начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Статистика не делит погибших на плохих пловцов и хороших, на трезвых и пьяных, на тех, кто случайно оступился, и тех, кто намеренно полез в воду, не умея плавать. Она просто фиксирует: 11 человек за сезон. И каждый год эта цифра могла бы быть нулевой, если бы элементарные правила соблюдались всеми.
Почему Амур не подходит для купания.
Многих приезжих и даже самих хабаровчан удивляет парадокс: огромный город стоит на берегу великой реки, но официальных пляжей здесь практически нет. Причина не в чьей-то нерасторопности, а в самой природе Амура. Река не приспособлена для безопасного купания, и с этим ничего не поделать.
«Как бы ни хотелось искупаться в Амуре, делать этого не стоит ради собственной безопасности. Амур — неспокойная река. Средняя скорость течения составляет около 1,4 метра в секунду, тогда как для оборудованных пляжей этот показатель не должен превышать 0,5 метра в секунду. Какими бы хорошими ни были ваши навыки плавания, купание в реке с сильным течением может стать причиной трагедии», — объясняет главный специалист управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Дмитрий Соловьев.
К течению добавляются и другие факторы. Рельеф дна Амура неровный: есть ямы, воронки, резкие обрывы, где глубина нарастает внезапно. Есть водовороты, способные утянуть даже взрослого и физически крепкого человека. А еще — качество воды, которое, по оценке специалистов Дальневосточного управления гидрометеорологической службы, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Последствиями купания в такой воде могут стать энтеровирусные инфекции и грибковые заболевания кожи. Так что даже если вам удастся справиться с течением и не попасть в водоворот, вы рискуете выйти из воды с букетом болезней.
«Все это вместе и создает картину, при которой организовать пляж по всем требованиям безопасности просто невозможно», — дополняет Екатерина Потворова.
Алкоголь, дети и беспечность.
Три главных врага безопасного отдыха у воды — это алкоголь, невнимательность к детям и иллюзия того, что «со мной-то точно ничего не случится». Сотрудники МЧС во время профилактических рейдов из года в год беседуют с родителями, бабушками и дедушками, объясняя элементарные вещи: ребенок в воде должен быть на расстоянии вытянутой руки, а не где-то там, пока взрослые читают книжку на берегу или общаются в компании.
«К сожалению, у нас были истории, когда взрослые не успевали спасти своих детей, хотя находились относительно близко. Ребенок оступился, попал в ямку, либо его подхватило сильное течение, потому что дно резко оборвалось. Речь здесь идет буквально о считанных секундах, когда нужна молниеносная реакция. Поэтому, когда ребенок находится в воде, взрослый должен быть рядом с ним», — подчеркивает Потворова.
Алкоголь у воды — отдельная тема, которая не нуждается в длинных комментариях. Разгоряченный человек заходит в прохладную воду и получает спазм сосудов. Алкоголь этот спазм усиливает, притупляет чувство опасности, мешает трезво оценивать свои силы и расстояние до берега. Сценарий один и тот же: был пьян, заплыл далеко, не рассчитал — и исход неизменно трагический.
Как спасти тонущего и не утонуть самому.
Если вы стали свидетелем того, как человек тонет, первое и самое важное правило — не превращаться в еще одного пострадавшего. Как подчёркивают спасатели, помощь тонущему — это сложная задача, которая требует не только физических сил, но и хладнокровия.
«Первое, что может сделать любой человек независимо от возраста и подготовки, — позвать на помощь. Если поблизости есть пост — позвать спасателя, если нет — позвонить в 112. Нужно трезво оценивать свои силы. Человек, находящийся в панике, на адреналине может подтопить вас. Мало доплыть — надо с ним вернуться назад. Опасно хватать тонущего прямо за руки: когда человек начинает тонуть, активируются непроизвольные реакции, он может вас обездвижить. Нужно подплыть сзади, взять за голову или даже за волосы. По возможности привлечь внимание других отдыхающих, чтобы помогли вытащить его на берег», — инструктирует Екатерина Потворова.
Главное, что нужно помнить: тонущий в панике — это двойная опасность, и без специальной подготовки бросаться в воду за ним — почти гарантированный способ умножить статистику на два. Если не уверены в своих силах — бросайте тонущему что-то плавучее, зовите на помощь, звоните в службы, но не лезьте в воду.
Гидроциклы, сапборды и иллюзия безопасности.
В последние годы на Амуре и других водоемах края стало заметно больше гидроциклов, скутеров, сапбордов и каяков. Это красиво, модно и кажется безопасным. Но в МЧС напоминают: гидроциклы и гидроскутеры — это не игрушки, а маломерные суда, которые подлежат обязательной регистрации и должны проходить техническое освидетельствование. У судоводителя должны быть права на управление. Это серьезный транспорт, и относиться к нему нужно соответственно.
Что касается сапбордов и каяков, которые не поднадзорны ГИМС, правила действуют на всех. В Хабаровске практически вся береговая линия вдоль города является судовым ходом, а значит, там идут теплоходы, баржи и другой транспорт. Выходить на воду в таких местах на сапборде — все равно что кататься на велосипеде по взлетной полосе. Кроме того, на гидроциклах и скутерах запрещено перемещаться в местах организованного отдыха людей, то есть возле пляжей. В темное время суток выход на воду запрещен, потому что маломерные суда зачастую не оснащены световыми приборами и в темноте их просто не видят.
«Нужно правильно выбирать места, где нет интенсивного движения, где нет судового хода. Иначе можно оказаться серьезной помехой судам торгового флота и дачным теплоходам», — предостерегает начальник пресс-службы ГУ МЧС.
Вода не прощает ошибок.
Финальный совет, который дают в МЧС, прост и суров одновременно: вода — это не та среда, в которой человек может жить и находиться без риска. Это опасная для человека стихия, и относиться к ней нужно без безрассудства и неоправданных рисков. Во время выездов с детьми — не спускать с них глаз, потому что опасная ситуация может произойти за доли минуты, и взрослый просто не успеет среагировать. Воздержаться от употребления алкоголя у водоемов. Не купаться в необорудованных местах, где есть водовороты, сильное течение и неизвестный рельеф дна. Не прыгать с причалов и конструкций в воду — никто не знает, что скрывается под поверхностью. И не забывать, что Амур — река, на которой происходят паводки, и вода может скрывать конструкции, способные нанести тяжелые травмы.
«Вода не прощает ошибок, к ней надо относиться со всей осторожностью. Особенно внимательно — к детям. Проведите с ними беседу, чем опасны игры у воды, объясните, что они не должны ходить на водоемы без сопровождения взрослых. Запасных детей не бывает. А взрослым не стоит подавать дурного примера и самим соблюдать правила безопасности», — резюмирует Екатерина Потворова.
Соблазн окунуться в прохладную воду уже скоро будет огромным. Но прежде чем сделать шаг в Амур или нырнуть в незнакомый карьер, нужно вспомнить: каждый из 11 погибших в прошлом году тоже думал, что с ним ничего не случится. И ошибся.