Юрию Абакумову и Александру Горовому присвоено звание «Почетный гражданин Красноярского края». Закон принят в двух чтениях. Юрий Абакумов — ветеран строительной отрасли, член Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Начал трудовую деятельность мастером монтажного управления. В 1974 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. Работал первым заместителем председателя исполкома, начальником главного планово-экономического управления Красноярского краевого совета народных депутатов, внес большой вклад в программу развития производительных сил края. Он представлял интересы жителей в Заксобрании края, возглавлял комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан. Александр Горовой — уроженец Уярского района. Его служба в органах внутренних дел началась с должности милиционера в Артемовске. В 1997 году возглавил УВД города Красноярска. В 2005 году назначен начальником ГУВД по Красноярскому краю. Указом президента РФ в 2006 году ему присвоено звание генерал-майора милиции. В 2010 году был направлен на Ставрополье, где стал руководителем Главного управления МВД. В 2011 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел РФ. В 2026 году он был освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Документы были рассмотрены краевой комиссией по наградам и единогласно одобрены. Наш комитет также единодушно поддержал обе кандидатуры. И Юрий Константинович, и Александр Владимирович внесли огромный вклад в развитие нашего региона, — рассказала председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.