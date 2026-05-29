Омичку с бараньим мясом не выпустили на маршрут «Омск — Астана»

На таможенном пункте «Исилькульский» была поймана омичка, пытавшаяся увезти 15 килограмм свежайшей баранины в столицу Казахстана — город Астану. При проведении проверки автомобиля омички специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с мобильной группой Омской таможни было выявлено нарушение: баранье мясо не имело обязательный сертификат, подтверждающий эпизоотическое благополучие места выхода продукции и ее ветеринарно-санитарную безопасность. По итогу транспортное средство с бараниной возвращено к месту погрузки, а перевозчик привлечен к административной ответственности.