Казахстан предложил новый подход к развитию ИИ в ЕАЭС

Ещё несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался как технология будущего. Сегодня же страны Евразийского экономического союза обсуждают его как один из ключевых инструментов экономического роста, цифрового суверенитета и международной конкурентоспособности, передает DKNews.kz.
На Евразийском экономическом форуме в Астане Казахстан выступил с инициативой, которая может существенно изменить подход к развитию искусственного интеллекта на пространстве ЕАЭС. Речь идет не только о совместной разработке технологий, но и о создании единой экосистемы, способной ускорить цифровую трансформацию промышленности, сельского хозяйства, логистики и трансграничной торговли.
ИИ уже работает на миллионы пользователей.
Во время панельной сессии «Искусственный интеллект и новая парадигма конкуренции: угроза или драйвер развития трансграничных рынков ЕАЭС?» вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Дмитрий Мун рассказал, что национальная суверенная платформа искусственного интеллекта уже активно используется как государственными служащими, так и гражданами.
По его словам, сотрудники госорганов воспользовались платформой для выполнения рутинных задач более одного миллиона раз. Еще свыше 2,5 миллиона обращений пришлось на граждан, использующих цифровые государственные сервисы и ИИ-помощника в сфере государственных закупок.
Однако, как отметил представитель Казахстана, следующий этап развития связан уже не с государственными услугами, а с реальной экономикой.
Почему промышленность пока отстает.
Одной из главных проблем остается нехватка качественных цифровых данных в производственных отраслях.
Если в социальной сфере, здравоохранении и образовании уровень цифровизации достигает 80−95 процентов, то в промышленности этот показатель составляет около 40 процентов. В сельском хозяйстве уровень оцифровки еще ниже — всего 26 процентов.
Для решения этой проблемы в Казахстане разработан масштабный концептуальный атлас данных, включающий более 7 тысяч параметров, необходимых для обучения отраслевых моделей искусственного интеллекта.
Именно дефицит данных сегодня становится главным препятствием для массового внедрения ИИ в производство, агросектор и логистику.
Казахстан предлагает объединить данные стран ЕАЭС.
Одним из ключевых предложений Астаны стало создание сети совместных ИИ-лабораторий на базе университетов стран ЕАЭС.
Предполагается, что государства смогут обмениваться деперсонифицированными отраслевыми данными, на основе которых будут обучаться открытые малые языковые модели. В отличие от крупных зарубежных решений такие системы смогут работать локально — без постоянного доступа к интернету и дорогостоящих суперкомпьютеров.
Фактически речь идет о создании специализированных ИИ-инструментов для заводов, сельхозпредприятий, логистических компаний и других отраслей экономики.
«Ключевым приоритетом для нас является качественный рост экономики за счет интеграции искусственного интеллекта. Чтобы обучать эффективные модели, необходимы массивы данных, учитывающие региональную специфику, наши климатические условия и отраслевые нюансы. В связи с этим целесообразно организовать взаимный обмен деперсонифицированными данными по ключевым индустриям между нашими странами. Это позволит оперативно сформировать открытые индустриальные модели, и совместными усилиями мы сможем добиться в данном направлении серьезного прогресса», — заявил Дмитрий Мун.
Беларусь предложила начать с логистики.
Идея кооперации получила поддержку со стороны других участников дискуссии.
Заместитель министра связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский отметил, что странам ЕАЭС необходимы единые стандарты технологической безопасности и синхронизация регуляторной среды.
По его мнению, государства могли бы распределить работу по отраслевому принципу. Например, одна страна развивает решения для образования, другая — для медицины, третья — для промышленности.
Такой подход позволит избежать дублирования расходов и значительно ускорить создание прикладных ИИ-решений.
В качестве одного из первых перспективных направлений Беларусь предложила логистику, где уже накоплены большие объемы структурированных данных.
Армения увидела потенциал в трансграничной торговле.
Первый заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Геворг Манташян предложил сосредоточить развитие ИИ вокруг одной из ключевых задач ЕАЭС — свободного движения товаров и услуг.
По его мнению, специализированные цифровые помощники смогут проверять документы, находить ошибки и ускорять таможенные процедуры.
Такие инструменты будут полезны как предпринимателям, так и государственным органам.
При этом армянский представитель обратил внимание на один из главных вызовов цифровой интеграции — сопротивление отдельных ведомств внедрению уже существующих эффективных решений.
Кыргызстан призвал защитить цифровой суверенитет.
Директор государственного учреждения «Тундук» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики Азамат Джапаров подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта невозможно без единых правил обращения с данными.
По его мнению, странам необходимо выработать общие подходы к защите государственных данных, прозрачности алгоритмов и вопросам этики искусственного интеллекта.
При этом каждое государство должно сохранять полный контроль над собственными информационными ресурсами, одновременно участвуя в совместных проектах и обмене данными.
Первый общий проект может появиться уже скоро.
Одной из наиболее практичных инициатив стал запуск совместного ИИ-помощника в юридической сфере.
Все законодательство стран ЕАЭС уже переведено в цифровой формат, поэтому создание подобного сервиса может стать одним из самых быстрых и заметных проектов для граждан и бизнеса.
Предполагается, что цифровой ассистент сможет объяснять правила пересечения границ на родном языке пользователя, помогать предпринимателям разбираться в вопросах регистрации бизнеса и налогообложения в других странах Союза, а также автоматически выявлять противоречия в нормативных документах.
Казахстан усиливает позиции лидера ИИ в регионе.
Сегодня Казахстан последовательно формирует собственную экосистему искусственного интеллекта и уже считается одним из наиболее активных игроков в этой сфере в Центральной Азии.
Фундаментом для построения data-driven государства стала платформа Smart Data Ukimet. Дополнительный импульс развитию отрасли придал новый Закон «Об искусственном интеллекте», который создает понятные правила для бизнеса, инвесторов и разработчиков.
Технологическую основу обеспечивают суперкомпьютерные кластеры alem.cloud и AI-Farabi на базе чипов NVIDIA H200, вошедшие в мировой рейтинг TOP500.
Параллельно развивается подготовка кадров через проекты Tomorrow School, Tumo, AI Sana и другие образовательные инициативы.
На фоне глобальной гонки за лидерство в сфере искусственного интеллекта Казахстан делает ставку не только на собственные ресурсы, но и на кооперацию внутри ЕАЭС. Если предложенная модель заработает, Союз может получить собственные отраслевые ИИ-решения, созданные на основе региональных данных и адаптированные под реальные потребности бизнеса и экономики.