В администрации Калининграда рассказали, вернут ли на место турники в «Шервудском лесу»

В администрации Калининграда рассказали, будут ли восстановлены турники и брусья в Семейном сквере на ул. Яналова, известном как «Шервудский лес». Об этом представители муниципалитета сообщили на официальной станице губернатора региона «ВКонтакте».
Один из местных жителей, который много лет тренировался в этом месте, поинтересовался, кому помешали тренажёры: «Было же прекрасно. Побегал, размялся, пошел на снаряды для поддержания формы, но в прошлом году их демонтировали, а новому по “нашей доброй традиции” ничего не появилось».
Как отметили в администрации Калининграда, элементы демонтировали, потому что они не соответствовали нормам безопасности.
«Сейчас сквер в списке объектов на голосовании по благоустройству, и если он наберёт большинство голосов, его обустроят в следующем году и установят спортивные элементы. Пока для замены спортивных тренажёров финансирования нет», — подчеркнули в горадминистрации.
В одном из самых популярных скверов Калининграда снесли турники, на которых местные занимались десятки лет. На проект реконструкции «Шервудского леса» в Калининграде потратят в четыре раза меньше денег, чем планировали изначально.