MWM: Италия впервые развернула истребители F-35B для операций у границ России

Итальянские ВВС впервые развернули истребители пятого поколения F-35B для проведения операций в Финляндии. Об этом сообщает издание MWM.
По информации источника, в Италии используют рассредоточенную сеть баз ВВС Финляндии. Истребители базировались на запасном посадочном полигоне Йокиойнен в Канта-Хаме, примерно в 200 километрах от границы с Россией.
Отмечается, что хотя и F-35 был разработан в первую очередь для операций на авианосцах, ВВС Италии остаются одним из двух войск в мире, которые заказали этот самолет в первую очередь для операций на суше.
По оценкам, для взлета F-35B требуется всего 150−300 метров взлетно-посадочной полосы, тогда как F-35A требуется более 1000 метров.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Швейцарии запустили кампанию по сбору подписей против закупки американских истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II.